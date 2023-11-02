Психотерапевт назвал главную причину осенней хандры

Причина осенней хандры кроется не во времени года, а в неправильном режиме работы и отдыха, перепадах давления и установках в голове, сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича.

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Он уточнил, что это связано с перепадами атмосферного давления, с влажностью, с температурой, но самый главный критерий – хроническая усталость. Специалист пояснил, что люди накапливают усталость значительно интенсивнее, чем успевают ее реализовать даже в отдыхе.

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"Даже наши два дня выходных мы используем для хозяйственных нужд, берем работу на дом", – сказал специалист.

Чтобы избежать такого состояния, Федорович рекомендовал вовремя переключаться с работы на отдых, правильно питаться, настроить жизненный график и соблюдать режим сна. Также важны правильные мысли, которые являются самой большой проблемой.

"Когда мы во всем видим негатив, когда мы все воспринимаем именно с позиции "все плохо и дальше будет хуже", это прекрасная предпосылка для того, чтобы этой самой хандре отдаться. Потому что на самом деле в любом времени года есть свои плюсы", – заключил медик.

В свою очередь, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал в интервью радио Sputnik, как повлиять на свой циркадный ритм, чтобы без труда вставать по утрам поздней осенью и зимой.

По его словам, к зиме у людей происходит смещение циркадных ритмов. Он объяснил, что воздействие света утром задает циркадный ритм, и если света утром нет, то цикл смещается на более позднее время.

Так, если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. Если же с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать, и в результате он поздно засыпает.

Врач-сомнолог подчеркнул, что человек может самостоятельно корректировать свой циркадный ритм с помощью времени подъема, физической нагрузки и воздействия света. Поздней осенью он рекомендует применять искусственное освещение, чтобы обманывать организм.

Можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или светотерапию сезонной депрессии – яркую белую лампу в 10 тысяч люксов. Офисный белый свет от 5,5 тысячи кельвинов тоже помогает, потому что мозг его воспринимает как солнечный.

Вечером можно хоть с 17:00 носить солнцезащитные очки, а в 19:00 закрывать шторы и создавать блэкаут, чтобы мозг думал, что наступила ночь.