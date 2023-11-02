Стоматолог объяснил, что не нужно делать после удаления зуба

Стоматолог-хирург Виктор Галяс в беседе с "ФедералПресс" рассказал, что не стоит делать после удаления зуба.

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По словам медика, нужно крайне аккуратно жевать той стороной, на которой был удален зуб. Кроме того, на время восстановления необходимо отказаться от острой и жесткой пищи.

Стоматолог также призвал пациентов с осторожностью чистить зубы. После операции в лунке находится кровяной сгусток, который заполняет место, где раньше находился зуб. Первые несколько дней он фиксируется в ранке, поэтому важно его не задеть. В этот период следует отказаться от ирригатора и жесткой щетки.