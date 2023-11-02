Россиянам назвали требующие срочного обращения к врачу симптомы

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам симптомы, требующие срочного обращения за медпомощью. Специалисты заявили, что появление большого количества «мушек» перед глазами может свидетельствовать об опасном для зрения состоянии. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

© Лента.ру

Врачи рассказали, что «мушки» перед глазами обычно появляются, если человек некоторое время смотрел на источник света или светлую поверхность. Как уточнили специалисты, «мушки» не считаются опасным симптомом, если они возникают в небольшом количестве.

По словам Коновалова, обратиться к врачу нужно, если «мушки» появились внезапно и в большом количестве. Офтальмолог предупредил, что это может быть признаком кровоизлияния в стекловидное тело глаза. Одновременно с этим ухудшается зрение и перед глазами могут возникнуть большие «кляксы», добавил он.

«Это ситуация драматическая. (...) Человеку экстренно надо идти к врачу», — констатировала в свою очередь Малышева, добавив, что из-за кровоизлияния в стекловидное тело глаза человек может потерять зрение.