Ученые: загрязненный воздух повышает риск развития диабета

Люди, живущие в регионах с плохой экологией, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа. Об этом сообщает издание mir24.tv.

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К такому выводу пришли ученые, проведя исследование в индийских городах Дели и Ченнаи. Воздух в этих городах содержал повышенные уровни PM2.5 – микроскопических частиц, способных попадать в кровоток.

Вдыхание воздуха с повышенным содержанием PM2.5 всего за месяц повышает уровень сахара в крови, а длительное воздействие (в течение года и дольше) может спровоцировать диабет.

Согласно статистике, 11,4% населения Индии страдает сахарным диабетом. Подавляющее число диабетиков проживает в сельской местности.