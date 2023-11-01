Пищеварение – важный процесс, от которого зависит наше самочувствие и здоровье. Часто из-за неправильного питания и образа жизни возникают проблемы с желудком и другими органами. Но прежде чем принимать таблетки, стоит попробовать улучшить работу желудочно-кишечного тракта природными способами.

Один из самых простых и действенных способов – выпивать стакан теплой воды перед едой. Теплая вода стимулирует выработку желудочного сока, который начинает переваривать пищу.

Не менее важно тщательно пережевывать еду. При быстром потреблении пищи она плохо измельчается, из-за чего возрастает нагрузка на желудок и кишечник. Об этом рассказала врач Ирина Суетина.