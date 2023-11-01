Перхоть: почему она возникает и как с ней бороться
О причинах появления перхоти и эффективных способах от нее избавиться, рассказывает Альбина Хохлова ― врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины.
Перхоть ― что это такое
Перхоть опознать несложно. Она представляет собой чешуйки кожи головы, которые имеют разный размер и находятся в постоянном процессе отшелушивания. Иногда он протекает интенсивно, порой менее выраженно. Но в целом симптоматика перхоти у всех ее обладателей схожа:
- неприятное ощущение стянутости кожи головы;
- зуд и раздражения от расчесов;
- повышенная жирность кожи головы.
Почему перхоть появляется
Наиболее частой причиной ее возникновения выступает неправильный уход за волосами и кожей головы. Например, слишком частое или редкое мытье, использование средств сильной фиксации, применение при укладке высоких температур. Все это может нарушить микробиом кожи головы и спровоцировать перхоть.
Иногда триггером может стать резкая смена окружающих условий. Например, повышенная влажность и температура среды ― когда человек начинает работать в подобных условиях или меняет место проживания, оказываясь в другом климате.
Имеют место гормональные изменения, наследственность и особенности иммунного статуса человека. А также наличие кожных заболеваний. Например, перхоть может быть одним из проявлений себорейного дерматита.
Для правильной диагностики перхоти и ее эффективного лечения рекомендуется обращаться к специалистам ― трихологам и дерматологам.
Лечение в домашних условиях
В некоторых случаях бывает достаточно скорректировать домашний уход:
- мыть голову не слишком горячей (но и не холодной) водой;
- исключить термоукладки с использованием утюжков, плоек и горячего воздуха фена;
- отдавать предпочтение распущенным волосам или их легкой фиксации ― без тугих резинок, бигуди и травмирующих заколок.
Рекомендуется также делать самомассаж кожи головы и защищать волосы от активного солнца.
Окрашивания и осветления, химическую завивку или выпрямление волос лучше делать после завершения курса лечения от перхоти. В противном случае вещества, применяемые при таких процедурах, могут вызвать дополнительное раздражение кожи и обострение перхоти.
Необходимо применять специальные шампуни против перхоти, а также использовать маски и бальзамы с противовоспалительным и противозудным действием. Например, экстракты мяты, розмарина, ромашки и березы обладают таким эффектом.
Коррекция питания тоже может дать положительный результат. Например, снижение количества потребляемых углеводов благотворно сказывается на состоянии кожи головы. Также рекомендуется обогащение рациона продуктами с высоким содержанием цинка, витаминов группы В, омега-3 и омега-6.
Что предлагают в салонах
При лечении перхоти полезны токи дарсонваля. Они гармонизируют состояние кожи головы, снижая проявленность неприятных симптомов. Криомассаж, озонотерапия и химические пилинги также дают благотворный эффект. Процедуры рекомендуются курсами ― частоту и длительность определяет врач.