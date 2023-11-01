Перхоть: почему она возникает и как с ней бороться

О причинах появления перхоти и эффективных способах от нее избавиться, рассказывает Альбина Хохлова ― врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины.

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Перхоть ― что это такое

Перхоть опознать несложно. Она представляет собой чешуйки кожи головы, которые имеют разный размер и находятся в постоянном процессе отшелушивания. Иногда он протекает интенсивно, порой менее выраженно. Но в целом симптоматика перхоти у всех ее обладателей схожа:

неприятное ощущение стянутости кожи головы;

зуд и раздражения от расчесов;

повышенная жирность кожи головы.

Почему перхоть появляется

Наиболее частой причиной ее возникновения выступает неправильный уход за волосами и кожей головы. Например, слишком частое или редкое мытье, использование средств сильной фиксации, применение при укладке высоких температур. Все это может нарушить микробиом кожи головы и спровоцировать перхоть.

Иногда триггером может стать резкая смена окружающих условий. Например, повышенная влажность и температура среды ― когда человек начинает работать в подобных условиях или меняет место проживания, оказываясь в другом климате.

Имеют место гормональные изменения, наследственность и особенности иммунного статуса человека. А также наличие кожных заболеваний. Например, перхоть может быть одним из проявлений себорейного дерматита.

Для правильной диагностики перхоти и ее эффективного лечения рекомендуется обращаться к специалистам ― трихологам и дерматологам.

Лечение в домашних условиях

В некоторых случаях бывает достаточно скорректировать домашний уход:

мыть голову не слишком горячей (но и не холодной) водой;

исключить термоукладки с использованием утюжков, плоек и горячего воздуха фена;

отдавать предпочтение распущенным волосам или их легкой фиксации ― без тугих резинок, бигуди и травмирующих заколок.

Рекомендуется также делать самомассаж кожи головы и защищать волосы от активного солнца.

Окрашивания и осветления, химическую завивку или выпрямление волос лучше делать после завершения курса лечения от перхоти. В противном случае вещества, применяемые при таких процедурах, могут вызвать дополнительное раздражение кожи и обострение перхоти.

Необходимо применять специальные шампуни против перхоти, а также использовать маски и бальзамы с противовоспалительным и противозудным действием. Например, экстракты мяты, розмарина, ромашки и березы обладают таким эффектом.

Коррекция питания тоже может дать положительный результат. Например, снижение количества потребляемых углеводов благотворно сказывается на состоянии кожи головы. Также рекомендуется обогащение рациона продуктами с высоким содержанием цинка, витаминов группы В, омега-3 и омега-6.

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