Переохлаждение особенно опасно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Оно может вызвать инфаркт и инсульт, отмечает доктор Дебора Ли в интервью Daily Express.

Опаснее всего температура воздуха ниже 12 градусов тепла. В холодную погоду риск инсульта или сердечного приступа увеличивается вдвое. Для поддержания основной температуры тела организм отводит кровь от конечностей, поэтому эти кровеносные сосуды сужаются. Из-за этого сердце вынуждено усиленно качать кровь, чтобы протолкнуть ее через суженные сосуды.

Для здоровых людей это не представляет серьезной проблемы, говорит доктор Ли, но у тех, кто уже страдает от атеросклероза коронарных артерий, дополнительная нагрузка от холода может привести к приступу стенокардии или даже инфаркту. По словам врача, при низких температурах кровь становится более густой и липкой, что повышает вероятность образования тромбов.

Согласно исследованиям, при понижении температуры воздуха в организме человека повышается кровяное давление и уровень холестерина, а также снижается уровень витамина D.

Дебора Ли также советует поддерживать температуру в доме на уровне не ниже 18 градусов, вести активный образ жизни, употреблять зимой теплые напитки и есть теплую пищу, а также укутывать шарфом рот и нос при выходе на улицу, чтобы вдыхать теплый воздух.