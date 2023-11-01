Инсульт: симптомы, первая помощь, профилактика
Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток. Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.
Путь к инсульту начинается с безобидных привычек, таких как нерациональное питание, отсутствие физической активности, нарушение режима сна, стрессы, курение, избыточное потребление алкоголя. А такие заболевания как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение в несколько раз повышают риск развития инсульта.
Симптомы инсульта:
- головокружение,
- потеря равновесия и координации движения;
- проблемы с речью;
- онемение, слабость или паралич одной стороны тела;
- потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;
- внезапная сильная головная боль.
Как помочь пострадавшему человеку?
Немедленно вызвать скорую помощь, действовать нужно быстро. Так-как в ближайшие 4 часа человека ещё можно спасти. Чем раньше будет вызвана скорая помощь, тем более эффективным будет лечение!
Как предотвратить развитие инсульта?
Главное правило — здоровый образ жизни! Чтобы поддерживать здоровье сосудов, важно знать и контролировать свое артериальное давление и уровень холестерина, соблюдать основные принципы здорового питания — есть больше овощей и фруктов.
Регулярно заниматься спортом, даже умеренная физическая нагрузка — прогулка или катание на велосипеде — уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.
Сократить потребление соли и сахара, не злоупотреблять алкоголем.
Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после приема спиртного. Не начинать курить или отказаться от курения как можно раньше .