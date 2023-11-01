Инсульт: симптомы, первая помощь, профилактика

Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток. Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.

Путь к инсульту начинается с безобидных привычек, таких как нерациональное питание, отсутствие физической активности, нарушение режима сна, стрессы, курение, избыточное потребление алкоголя. А такие заболевания как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение в несколько раз повышают риск развития инсульта.

Симптомы инсульта:

головокружение,

потеря равновесия и координации движения;

проблемы с речью;

онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;

внезапная сильная головная боль.

Как помочь пострадавшему человеку?

Немедленно вызвать скорую помощь, действовать нужно быстро. Так-как в ближайшие 4 часа человека ещё можно спасти. Чем раньше будет вызвана скорая помощь, тем более эффективным будет лечение!

Как предотвратить развитие инсульта?

Главное правило — здоровый образ жизни! Чтобы поддерживать здоровье сосудов, важно знать и контролировать свое артериальное давление и уровень холестерина, соблюдать основные принципы здорового питания — есть больше овощей и фруктов.

Регулярно заниматься спортом, даже умеренная физическая нагрузка — прогулка или катание на велосипеде — уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.

Сократить потребление соли и сахара, не злоупотреблять алкоголем.