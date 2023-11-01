Малышева рассказала, как лечится тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен — опасное заболевание, однако оно поддается лечению, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, специалисты могут назначить пациенту антикоагулянты или же хирургическую операцию с применением лазера. При этом Малышева подчеркнула, что даже при удачном проведении операции вены не восстанавливаются.

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Врач-флеболог Сергей Якушкин отмечает, что основными симптомами тромбоза глубоких вен являются распирающая боль, образование отека на ногах, а также изменение цвета кожи. Чаще всего ноги таких пациентов приобретают синюшно-багровый оттенок. Данное заболевание представляет опасность для здоровья, так как оно может привести к трофическим изменениям кожи и образованию язв.

Даже если тромбоз рассасывается, вместе с тромбом рассасываются клапаны. Чаще всего клапанный аппарат вен перестает работать, хроническое заболевание прогрессирует, — рассказал Якушкин.

Одним из наиболее эффективных методов лечения тромбоза является лазерная операция. Хирурги пунктируют вену, после чего вводят в нее лазерный световод. Лазер воздействует на стенки вены, нагревая их. Под воздействием высоких температур (от 100 до 120 градусов) белок в венах коагулируется, закрывая ее изнутри. Процедура занимает примерно 15 минут и имеет стойкий результат при поддержке компрессионной терапии.