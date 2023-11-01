Трихолог Курская рассказала, можно ли заразиться перхотью

Трихолог, косметолог Анастасия Курская рассказала, можно ли заразиться перхотью от другого человека.

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Эксперт отметила, что перхоть — это не заболевание, а состояние эпидермиса волосистой части головы. На кожном покрове появляются чешуйки, локальные зудящие покраснения, и человеку часто хочется расчесывать руками корни волос.

Курская пояснила, что заразиться перхотью невозможно, и она никак не влияет на общее состояние здоровья. При этом зуд и шелушение могут вызвать дискомфорт, неуверенность в себе, вносить некоторые ограничения в общение с окружающими людьми.

Избавиться от перхоти можно при помощи противогрибковых шампуней, а также изменений в рационе питания. Стоит исключить алкоголь, жирные, копченые блюда. По желанию можно включать полоскание травами для снятия зуда и укрепления корней волос. В индивидуальных случаях врач может опционально добавить непродолжительные курсы использования спреев или лосьонов с гормонами, которые наносятся локально, передает aif.ru.