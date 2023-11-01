Врач объяснил, почему из-за сидячей работы появляется геморрой

«Начальным проявлением геморроя бывает не только дискомфорт в области заднего прохода, но и кровянистые мажущие выделения на туалетной бумаге после акта дефекации. В дальнейшем при прогрессировании заболевания присоединяются боли, выпадение геморроидальных узлов при натуживании, которые могут самостоятельно вправляться или не вправляться», — предупредил хирург.