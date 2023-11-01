Врач объяснил, почему из-за сидячей работы появляется геморрой
Многочасовая сидячая работа может привести к проблемам с кровенаполнением тазовой области, которые, в свою очередь, разовьются в геморрой. Об этом рассказал хирург Сергей Береговой. Хирурга цитирует «Почему болит».
«Существует множество классификаций геморроя: наружный, внутренний и комбинированный. Также различается и по степени тяжести, может быть острым и хроническим», — рассказал медик.
Застойные явления кровотока вен геморроидального сплетения встречаются у 15% взрослого населения. Это приводит к образованию узлов. Если долго сидеть после их появления, происходит неполное смыкание сфинктера и выделение секрета прямой кишки, что провоцирует раздражение анального канала.
Появляются зуд, жжение и дискомфорт. Многие путают заболевание с дерматологическими проблемами и не идут к проктологу.
«Начальным проявлением геморроя бывает не только дискомфорт в области заднего прохода, но и кровянистые мажущие выделения на туалетной бумаге после акта дефекации. В дальнейшем при прогрессировании заболевания присоединяются боли, выпадение геморроидальных узлов при натуживании, которые могут самостоятельно вправляться или не вправляться», — предупредил хирург.
Своевременное обращение к проктологу позволяет провести терапию консервативными способами. Если долго тянуть с походом к врачу, то потребуется хирургическое вмешательство.