Невролог перечислила первые симптомы рассеянного склероза

Врач-невролог Мария Шумилина перечислила первые симптомы рассеянного склероза. Она пояснила, что это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При такой патологии иммунная система, которая обычно защищает организм, начинает атаковать головной мозг.

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Один из первых симптомов рассеянного склероза — нарушение зрения. Оно снижается не постепенно, а буквально за несколько дней. Состояние сопровождается болью за глазным яблоком. Также зачастую происходит нарушение чувствительности, как при анестезии.

Кроме того, может появиться нарушение координации, снижение мышечной силы.

По словам врача-невролога, «золотой стандарт» диагностики рассеянного склероза включает магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. Такая процедура позволяет выявить очаги воспаления в головном и спинном мозге.