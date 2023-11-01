Невролог перечислила первые симптомы рассеянного склероза
Врач-невролог Мария Шумилина перечислила первые симптомы рассеянного склероза. Она пояснила, что это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При такой патологии иммунная система, которая обычно защищает организм, начинает атаковать головной мозг.
Один из первых симптомов рассеянного склероза — нарушение зрения. Оно снижается не постепенно, а буквально за несколько дней. Состояние сопровождается болью за глазным яблоком. Также зачастую происходит нарушение чувствительности, как при анестезии.
Кроме того, может появиться нарушение координации, снижение мышечной силы.
По словам врача-невролога, «золотой стандарт» диагностики рассеянного склероза включает магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. Такая процедура позволяет выявить очаги воспаления в головном и спинном мозге.
Шумилина пояснила, что для лечения заболевания используют иммуномодифицирующие препараты и иммуносупрессанты, передает телеканал «Санкт-Петербург».