Врач рассказала о периоде заразности при разных вирусных заболеваниях

«Сезон простуд» уже начался, потому вопросы, связанные с профилактикой и лечением вирусных заболеваний, имеют высокую актуальность. Врач ответил на один из самых популярных вопросов – как узнать, что заболевший человек больше не представляет опасности для окружающих и не может их заразить?

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Врач скорой помощи Лиана Вен дала пояснения. Она предложила рассмотреть четыре «сезонных» заболевания, имеющих высокое распространение, указав периоды заразности каждого из них.

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Вирус, вызывающий Covid-19, может распространяться людьми с бессимптомным течением – они инфицированы, но болезнь не проявляется у них кашлем, лихорадкой, насморком. Человек, у которого ещё не развились симптомы – также может быть заразным, если мы говорим о ковиде. Период максимальной заразности SARS-CoV-2 – 48 часов до появления симптомов, и первые пять дней после.

Бессимптомная передача гриппа встречается реже. Возможно, что человек успевает заразить другого до появления симптомов, но, всё же, считается, что максимальный период заразности по гриппу – это три-четыре дня после начала болезни. При этом, возможно заражение и в течение пяти-семи дней после заболевания, а люди с ослабленной иммунной системой могут быть способны заразить других в течение более длительного периода.

У респираторно-синцитиального вируса (РСВ) из рода пневмовирусов, вызывающего воспаление нижних дыхательных путей, более длительный период сохранения опасности заражения. Он составляет от трёх до восьми дней. Предсимптомная передача этой распространённой респираторной инфекции тоже возможна. Есть данные, что малыши и люди с ослабленным иммунитетом могут распространять вирус в течение четырёх недель после того, как симптомы пройдут.