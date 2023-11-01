В России утвердили требования к лекарствам, применяемым вне инструкций

«Правительство утвердило требования к препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению (off-label). С 1 сентября 2024 года применение таких лекарств может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если эффективность и безопасность их применения подтверждается исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями», — пишет «КоммКоммерсант> со ссылкой на документ.