Названы основные причины осеннего обострения язвы и гастрита

В осенний период обостряются не только психологические расстройства, но и проблемы с ЖКТ. По словам Кашух, это происходит по трем причинам.

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Во-первых, с приходом осени из рациона исчезает основной поставщик клетчатки – овощи и фрукты. Во-вторых, в холодное время года люди чаще делают упор на жирную пищу и стараются проводить на улице меньше времени, рассказал специалист изданию "Доктор Питер".

Снижение физической активности влияет на состояние ЖКТ и работу кишечника. Еще одной причиной обострения заболеваний желудка является сокращение светового дня. Помимо этого, с приходом осени возрастает уровень стресса из-за учебы, работы и холодной погоды.

По слова специалиста, стоит заранее позаботиться о своем здоровье и изменить рацион. При ухудшении аппетита, изменении состояния необходимо обратиться к врачу.