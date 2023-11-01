Что будет, если запивать таблетки чаем
У чая много полезных свойств. Из-за этого некоторые думают, что, если запить им лекарства или витамины, пользы только прибавится. На самом деле это заблуждение, которое может дорого обойтись.
Почему запивать таблетки чаем — плохая идея, объяснила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина.
Почему нельзя запивать таблетки чаем
В зависимости от того, какие препараты вы пьёте, чай может подействовать на них по-разному. Например, он нейтрализует действие оральных контрацептивов. А эффект от антидепрессантов, наоборот, усиливает, что может привести к возбуждению и бессоннице, объяснила Вереина.
Витаминные комплексы тоже не стоит запивать чаем. Основной компонент чая танин образует нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. Так что витамины будут мало эффективны, предупредила эксперт. Да и вообще чай нарушает всасывание препаратов, так что лучше всё же не запивать им никакие таблетки, предупредила Вереина в беседе с «Газетой.ru».
Чем можно запивать таблетки
Запивать лекарственные препараты вредно не только чаем. На самом деле ничего удивительного — обычная химия. Нужно знать состав и лекарства, и напитка, чтобы понимать, как они будут сочетаться. Например, антациды не стоит совмещать с соками из-за фруктовой кислоты. Зато соки могут повысить эффект жаропонижающих средств, хотя это не всегда хорошо, рассказал терапевт Зандан Доржиев.
Грейпфрутовый сок ухудшает работу гормональных контрацептивов и таблеток для сердца. И это далеко не полный перечень несочетаемых таблеток и напитков. Можно, конечно, заучивать это наизусть, но зачем, если есть вполне разумный выход? Просто запивайте любые препараты самой обычной негазированной водой.
Самые частые ошибки в приёме лекарств
Накосячить с приёмом медикаментов можно, не только запивая их неправильными напитками. Главные просчёты при приёме лекарств перечислила врач-терапевт Надежда Чернышова.
- отсутствие назначения от врача. Назначить лечение может только врач. Всё остальное может в лучшем случае не помочь, в худшем — навредить;
- неверная дозировка. Важно внимательно отнестись к назначению врача и купить препарат именно в рекомендованной дозировке. Иначе лекарство может не сработать, либо доза будет больше, чем нужно. Кроме того, не стоит самостоятельно менять дозировку лекарства;
- нерегулярный приём. Многие забывают принимать лекарства по расписанию, но успех лечения во многом зависит именно от этого;
- ошибки в сочетаемости препаратов между собой и с едой. Например, приём нескольких таблеток в одно время может нейтрализовать их полезное действие. Плюс какие-то лекарства нужно пить до еды, какие-то во время, а третьи после. Всё это нужно учитывать.