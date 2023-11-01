Что будет, если запивать таблетки чаем

У чая много полезных свойств. Из-за этого некоторые думают, что, если запить им лекарства или витамины, пользы только прибавится. На самом деле это заблуждение, которое может дорого обойтись.

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Почему запивать таблетки чаем — плохая идея, объяснила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина.

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Почему нельзя запивать таблетки чаем

В зависимости от того, какие препараты вы пьёте, чай может подействовать на них по-разному. Например, он нейтрализует действие оральных контрацептивов. А эффект от антидепрессантов, наоборот, усиливает, что может привести к возбуждению и бессоннице, объяснила Вереина.

Витаминные комплексы тоже не стоит запивать чаем. Основной компонент чая танин образует нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. Так что витамины будут мало эффективны, предупредила эксперт. Да и вообще чай нарушает всасывание препаратов, так что лучше всё же не запивать им никакие таблетки, предупредила Вереина в беседе с «Газетой.ru».

Чем можно запивать таблетки

Запивать лекарственные препараты вредно не только чаем. На самом деле ничего удивительного — обычная химия. Нужно знать состав и лекарства, и напитка, чтобы понимать, как они будут сочетаться. Например, антациды не стоит совмещать с соками из-за фруктовой кислоты. Зато соки могут повысить эффект жаропонижающих средств, хотя это не всегда хорошо, рассказал терапевт Зандан Доржиев.

Грейпфрутовый сок ухудшает работу гормональных контрацептивов и таблеток для сердца. И это далеко не полный перечень несочетаемых таблеток и напитков. Можно, конечно, заучивать это наизусть, но зачем, если есть вполне разумный выход? Просто запивайте любые препараты самой обычной негазированной водой.

Самые частые ошибки в приёме лекарств

Накосячить с приёмом медикаментов можно, не только запивая их неправильными напитками. Главные просчёты при приёме лекарств перечислила врач-терапевт Надежда Чернышова.