Чем живая вакцина отличается от инактивированной

Ученые из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в дальнейшем планируют собирать искусственные микроорганизмы. Их можно будет применять при борьбе с тяжелыми вирусными инфекциями.

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«Вечерняя Москва» обсудила с инфекционистом Еленой Мескиной, чем отличаются эти вакцины от привычных и какие у них преимущества.

По словам эксперта, живые вакцины создаются для борьбы с вирусными заболеваниями, среди которых:

корь;

свинка;

краснуха;

ветряная оспа.

— Вакцины делаются следующим образом: на самой клетке выращиваются клетки вирусов, когда их накапливается определенное количество, они помещаются в агрессивную среду, где снижают свое патогенное свойство. Вирус остается живым, все еще обладает способностью размножаться, но снижается его способность заражать человека, — пояснила Мескина.

Когда вирус ослаблен настолько, что уже не может вызывать значимых болезней, организм начинает вырабатывать иммунитет. Так и возникает защита от вируса, подчеркнула врач.

— Среди живых вакцин особенно действенна та, что против кори. Она эффективно борется с вирусами, образуя антитела с вероятностью 99 процентов, — рассказала инфекционист.

Инактивированная вакцина (неживая — прим. «ВМ») делается по другому принципу, отметила специалист.

— Такие бактериальные препараты делаются по-разному. Есть способ, когда бактерия выращивается, ее убивают и потом уже вводят в организм. По такому принципу действует вакцина от коклюша, — сообщила Мескина.