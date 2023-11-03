Основными причинами разрушения зубов являются кариес и болезни периодонта.

Ключевыми факторами риска кариеса являются некачественная гигиена полости рта, употребление большого количества углеводов, особенно сахара, а также снижение минерализации эмали.

Кариес развивается из-за некачественной гигиены полости рта, в результате вырабатываются бактерии в зубном налете. Они разрушают эмаль зуба, образуя полость. При отсутствии лечения кариес прогрессирует, захватывая все новые слои твердых тканей зуба, вплоть до пульпы.

Об этом рассказала стоматолог Элина Калоева.