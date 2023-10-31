В 40% случаев риск развития деменции можно предотвратить, заявил изданию The Sun доктор Тим Бинланд. Он также рассказал о четырех эффективных методах, которые помогут поддерживать работу мозга.

Во-первых, по словам специалиста, важно постоянно нагружать главный орган нервной системы, поддерживать его в тонусе. Для этого, например, отлично подойдет разгадывание кроссвордов и судоку.

Во-вторых, нужно регулярно общаться – с членами семьи, друзьями, соседями, кассиром в магазине или бариста в кафе. Во время беседы мы думаем, что хотим сказать, как это лучше сформулировать, что ответить на вопрос собеседника – все это положительно сказывается на работе мозга.

Также эксперт рекомендует читать и обзавестись любимым хобби. Никогда не поздно начать что-то новое, особенно, если это принесет пользу здоровью.