Врач объяснила, почему держится субфебрильная температура

Врач-терапевт Ольга Чиркова объяснила, по каким причинам может держаться температура в районе 37-38 градусов, которую еще называют субфебрильной. Слова специалиста приводит издание NEWS.ru.

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Как объяснила Ольга Чиркова, субфебрильной считается температура, которая превышает норму, но не становится лихорадочной.

Такая температура держится в диапазоне 37-38 градусов. Обычно температура повышается до субфебрильных значений при острых или хронических инфекциях верхних дыхательных путей или ЖКТ.

Также температура может повышаться на пару часов после активных спортивных занятий или работы, требующей больших физических усилий.

Ольга Чиркова отметила, что повышение температуры может быть вызвано психоэмоциональным напряжением и длительным пребыванием на солнце, особенно у детей. Обычно через полтора-два часа температура нормализуется.