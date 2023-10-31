Для сердца опасно все, что способствует развитию атеросклероза. Привычки, ведущие к этим заболеваниям, назвала врач кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, наибольшую опасность с точки зрения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний представляют курение и употребление жирной и жареной пищи. Как объяснила Юлия Маршинцева, в результате в коронарных сосудах образуются атеросклеротические бляшки, нарушающие работу сердца.

Врач предупредила, что из-за атеросклероза ухудшается питание сердца, это приводит к ишемии, которая в свою очередь может стать причиной инфаркта миокарда.

Юлия Маршинцева подчеркнула, что мужчины чаще подвержены риску развития подобных заболеваний.