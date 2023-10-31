Врач Маршинцева перечислила ухудшающие работу сердца привычки
Для сердца опасно все, что способствует развитию атеросклероза. Привычки, ведущие к этим заболеваниям, назвала врач кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с Москвой 24.
По словам специалиста, наибольшую опасность с точки зрения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний представляют курение и употребление жирной и жареной пищи. Как объяснила Юлия Маршинцева, в результате в коронарных сосудах образуются атеросклеротические бляшки, нарушающие работу сердца.
Врач предупредила, что из-за атеросклероза ухудшается питание сердца, это приводит к ишемии, которая в свою очередь может стать причиной инфаркта миокарда.
Юлия Маршинцева подчеркнула, что мужчины чаще подвержены риску развития подобных заболеваний.
"Мужчинам необходимо более тщательно следить за своим здоровьем. Вести активный образ жизни без гиподинамии и курения. Надо следить за холестерином, особенно за липопротеидами низкой плотности", – рекомендует врач-кардиолог.