Врач перечислил основные причины заболевания кишечной инфекцией

«Кишечная инфекция — это бич трудовых коллективов и учебных. Кишечная инфекция — это фекально-оральный путь заражения. Фекалии должны попасть в еду, и люди должны её съесть, чтобы заболеть. Персонал может не помыть руки после туалета — это тоже частая причина. Второе — это нарушение технологии, например, положено греть 100 градусов в час, греют 100 градусов полчаса — недостерилизованная еда является заражённой каким-то микробом. Третья и самая частая причина — сейчас всё больше и больше готовится централизованно и на месте разогревается. Впервые мы это увидели двадцать лет назад, когда пришли сообщения из японских школ, что люди болеют часто. Готовят централизованно, привозят разовую расфасованную еду в коробочках и в столовых разогревают. Если мало прогрели в микроволновке, то температура получилась недостаточная, чтобы убить все микробы — вся еда заражена, болеют десятки-сотни людей.



Длительный срок хранения — положено хранить при нулевой температуре не более десяти часов, пища проехала 20 часов, температура в машине была не ноль, а плюс десять градусов — микробы размножились. Самое распространённое, что люди делают в школах: сегодня не истратили, они выставляют это завтра».