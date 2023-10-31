Врач перечислил основные причины заболевания кишечной инфекцией

Иммунолог перечислил основные причины заболевания кишечной инфекцией
Чаще всего это связано с нарушениями гигиены, недостаточной термической обработкой пищи, а также с несоблюдением сроков хранения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
В школах или трудовых коллективах отравления зачастую происходят из-за недостаточно прогретой привезённой еды, в результате в пище остаются микробы, добавил он.
«Кишечная инфекция — это бич трудовых коллективов и учебных. Кишечная инфекция — это фекально-оральный путь заражения. Фекалии должны попасть в еду, и люди должны её съесть, чтобы заболеть. Персонал может не помыть руки после туалета — это тоже частая причина. Второе — это нарушение технологии, например, положено греть 100 градусов в час, греют 100 градусов полчаса — недостерилизованная еда является заражённой каким-то микробом. Третья и самая частая причина — сейчас всё больше и больше готовится централизованно и на месте разогревается. Впервые мы это увидели двадцать лет назад, когда пришли сообщения из японских школ, что люди болеют часто. Готовят централизованно, привозят разовую расфасованную еду в коробочках и в столовых разогревают. Если мало прогрели в микроволновке, то температура получилась недостаточная, чтобы убить все микробы — вся еда заражена, болеют десятки-сотни людей.
Длительный срок хранения — положено хранить при нулевой температуре не более десяти часов, пища проехала 20 часов, температура в машине была не ноль, а плюс десять градусов — микробы размножились. Самое распространённое, что люди делают в школах: сегодня не истратили, они выставляют это завтра».
Ранее стало известно, что в рязанской школе кишечной инфекцией заразились больше 90 детей и учителей. Работа «Школы №1 им. В. П. Екимецкой» приостановлена с 27 октября. Специалисты Роспотребнадзора все ещё устанавливают причину норовирусной инфекции: смывы с поверхностей и образцы готовой продукции в столовой отправят на лабораторное исследование.