Эндокринолог рассказал, как распознать диабет

Как отмечает медик, сахарный диабет — самое распространенное эндокринное заболевание, при котором уровень глюкозы в крови повышен. Недуг можно распознать по таким симптомам, как утомляемость, жажда, частые мочеиспускания с большим количеством мочи, воспаление мочевого пузыря и почек, фурункулез. Также при диабете раны плохо заживают, а инфекционные заболевания протекают долго.

Как предупреждает Александр Серебров, при сахарном диабете первого типа все симптомы заболевания проявляются резко. Признаки диабета второго типа менее выражены, а в начале могут и вовсе не проявляться. Болезнь может быть определена врачом при профилактическом осмотре по повышению уровня глюкозы в крови и появлению сахара в моче. Также для уточнения диагноза выполняется глюкозотолерантный тест.