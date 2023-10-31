Врач перечислил симптомы коклюша

Коклюш является респираторным заболеванием, заразиться им можно только в случае тесного и длительного контакта с больным. Об этом Аргументам и фактам –Томск рассказал главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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По его словам, данное заболевание имеет длительный инкубационный период, он может длиться от 7 до 20 дней. При этом начинается оно постепенно, при нормальном самочувствии и обычной температуре тела у человека может появиться кашель, который через некоторое время становится приступообразным. Примерно через полторы недели частота кашля увеличивается, он может сопровождаться задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой, отметил врач. Лечить коклюш можно препаратами от кашля, которые назначит специалист, заключил Поздняков.

Накануне врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов говорил, что проблема диагностики коклюша заключается в том, что самую первую его стадию без анализа часто невозможно отличить от ОРЗ или гриппа. Однако, по его словам, именно в начале болезни лечение считается наиболее эффективным.