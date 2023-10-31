Главные мифы о лечении кашля

Приступы кашля — это просто защитная реакция организма. Он пытается освободить дыхательные пути от различных раздражителей для свободного прохождения воздуха.

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Реальной причиной кашля может быть что угодно — ОРВИ, ГЭРБ, детская гипертрофия аденоидов и т. д.

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Врач сети клиник DocDeti Ани Коробова перечислила главные выдумки о лечении кашля.

Почему возникает кашель

Кашель — это рефлекторный защитный механизм. В носу, глотке, гортани, трахее и бронхах человека имеются рецепторы. Если их что-то раздражает, начинается кашель.

Коробова перечислила основные причины возникновения кашля:

ОРВИ;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

гипертрофия аденоидов;

психогенные механизмы;

бронхиальная астма;

инородные тела верхних дыхательных путей (ВДП).

Есть ли смысл в лечении кашля

По словам врача, нужно заниматься не лечением кашля, а выяснением его причины. Чаще всего он появляется на фоне заражения вирусом и попыток иммунной системы справиться с заражением.

«В таком случае нам необходимо обеспечить микроклимат (прохладный влажный воздух), пить воду и использовать солевые растворы», — посоветовала Коробова.

Мифы о лечении кашля

Педиатр перечислила самые расхожие мифы о лечении кашля:

«Если не лечить кашель, будет бронхит или пневмония». Поразит вирус лёгкие или нет — это зависит не от кашля, а от исходной точки вируса. Они могут попасть и в носоглотку, и в гортань, и в бронхи. При этом человек может «помочь» болезни усилиться, если будет пытаться лечить кашель специальными лекарствами для разжижения мокроты (муколитиками). Сухой кашель нужно перевести во влажный. По словам Коробовой, для разных ОРВИ характерен разный кашель. При ложном крупе он грубый, лающий, а при бронхите — громкий и свистящий. Поставить диагноз лишь по характеру кашля невозможно, для этого необходим осмотр. При кашле нужны муколитики, отхаркивающие на основе трав и противокашлевые препараты. Муколитики разжижают мокроту, но у детей из-за них мокрота может задержаться в лёгких из-за особенностей анатомии. Травные отхаркивающие, отметила врач, и вовсе бесполезны. Средства от кашля тоже излишни при неосложнённых ОРВИ. Но иногда их может назначить врач. При кашле нужны ингаляции с физраствором. Как объяснила педиатр, цель ингаляций — доставка лекарства в нижние отделы передних путей при обструктивном бронхите или ложном крупе. При простых ОРВИ ничего подобного делать не нужно.

Когда нужно идти к врачу из-за кашля

Коробова посоветовала обращаться к врачу, если сам он не проходит или если есть следующие «красные флаги»: