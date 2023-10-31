Главные мифы о лечении кашля
Приступы кашля — это просто защитная реакция организма. Он пытается освободить дыхательные пути от различных раздражителей для свободного прохождения воздуха.
Реальной причиной кашля может быть что угодно — ОРВИ, ГЭРБ, детская гипертрофия аденоидов и т. д.
Врач сети клиник DocDeti Ани Коробова перечислила главные выдумки о лечении кашля.
Почему возникает кашель
Кашель — это рефлекторный защитный механизм. В носу, глотке, гортани, трахее и бронхах человека имеются рецепторы. Если их что-то раздражает, начинается кашель.
Коробова перечислила основные причины возникновения кашля:
- ОРВИ;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- гипертрофия аденоидов;
- психогенные механизмы;
- бронхиальная астма;
- инородные тела верхних дыхательных путей (ВДП).
Есть ли смысл в лечении кашля
По словам врача, нужно заниматься не лечением кашля, а выяснением его причины. Чаще всего он появляется на фоне заражения вирусом и попыток иммунной системы справиться с заражением.
«В таком случае нам необходимо обеспечить микроклимат (прохладный влажный воздух), пить воду и использовать солевые растворы», — посоветовала Коробова.
Мифы о лечении кашля
Педиатр перечислила самые расхожие мифы о лечении кашля:
- «Если не лечить кашель, будет бронхит или пневмония». Поразит вирус лёгкие или нет — это зависит не от кашля, а от исходной точки вируса. Они могут попасть и в носоглотку, и в гортань, и в бронхи. При этом человек может «помочь» болезни усилиться, если будет пытаться лечить кашель специальными лекарствами для разжижения мокроты (муколитиками).
- Сухой кашель нужно перевести во влажный. По словам Коробовой, для разных ОРВИ характерен разный кашель. При ложном крупе он грубый, лающий, а при бронхите — громкий и свистящий. Поставить диагноз лишь по характеру кашля невозможно, для этого необходим осмотр.
- При кашле нужны муколитики, отхаркивающие на основе трав и противокашлевые препараты. Муколитики разжижают мокроту, но у детей из-за них мокрота может задержаться в лёгких из-за особенностей анатомии. Травные отхаркивающие, отметила врач, и вовсе бесполезны. Средства от кашля тоже излишни при неосложнённых ОРВИ. Но иногда их может назначить врач.
- При кашле нужны ингаляции с физраствором. Как объяснила педиатр, цель ингаляций — доставка лекарства в нижние отделы передних путей при обструктивном бронхите или ложном крупе. При простых ОРВИ ничего подобного делать не нужно.
Когда нужно идти к врачу из-за кашля
Коробова посоветовала обращаться к врачу, если сам он не проходит или если есть следующие «красные флаги»:
- лающий кашель;
- частое дыхание, одышка, раздувание крыльев носа;
- учащённое сердцебиение;
- хрипы, свисты;
- приступообразный кашель до рвоты;
- боль в грудной камере;
- кашель длится более 14 дней подряд.