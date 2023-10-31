Какие заболевания и лекарства повышают риск развития деменции

Деменция – синдром, который, прежде всего, ассоциируется с нарушением психики, познавательных процессов, эмоциональными и поведенческими расстройствами. Поэтому мало кто соотносит деменцию с соматическими болезнями. Между тем, причиной синдрома могут стать сердечно-сосудистые или эндокринные заболевания, которые требуют выявления и коррекции на самых ранних стадиях.

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Деменция требует тщательной диагностики. Большое число болезней может вызвать этот синдром, поэтому при его выявлении проводится большой объём обследований – об этом на лектории выставки «Главное помнить» рассказала Светлана Дума, к.м.н, невролог, зав. научно-клиническим отделением НИИ терапии и профилактической медицины (Новосибирск).

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Например, на территории Новосибирской области распространен гипотиреоз – болезнь, которая влияет на работу мозга. «Было бы обидно, что мы, не выявив это заболевание, которое ухудшает когнитивные функции, не корригируя его, лишили бы человека возможности получить хороший результат. Тоже самое касается всевозможных видов анемии: если эту причину нужно устранить, врачи всегда обращают на это внимание», – пояснила врач.

Невролог указала на проблему с артериальной гипертонией, в частности, на высокие показатели артериального давления у людей среднего возраста. Они, по словам врача, часто не считают нужным лечиться, пить таблетки, между тем, гипертония поражает мозг и может ускорить развитие деменции.

Факторы риска деменции можно условно разделить на те, которыми можно управлять, и те, которыми нельзя. Генетика и возраст – это то, на что невозможно оказать влияние. К счастью, по прямому наследованию деменция передаётся не так часто. С возрастом риск увеличивается вдвое каждые 5 лет. Известно, что у женщин синдром диагностируется чаще, чем у мужчин. Однако, возможно, это обусловлено не большей предрасположенностью слабого пола к болезни, а большей продолжительностью жизни.

При этом, ожирение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, избыток холестерина и липидов в крови, злоупотребление алкоголем, физическая пассивность – это факторы риска, которые можно предотвратить. Причём, начинать делать это следует со среднего возраста.