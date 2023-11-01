Онколог рассказал о трех видах агрессивного рака

По данным НГС, такие типы опухолей дают пациентам мало шансов на благополучный исход, но их можно эффективно диагностировать.

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Так, на первом месте идет меланома. В частности три ее вида: базальноклеточная, плоскоклеточная и непосредственно сама меланома. Последняя ускоренными темпами переходит к четвертой стадии. При этом 10% пациентов с таким диагнозом умирают в течение 12 месяцев, так метастазирование идет по всему тела человека. Визуально меланому можно отследить по изменениям родинок.

Еще одной агрессивной опухолью является рак поджелудочной железы. В большинстве случаев ее обнаруживают на 3-й или 4-й стадиях, когда метастазы проникли в легкие, печень, почки. После этого человеку остается жить около года, резюмирует врач. УЗИ помогает распознать этот вид онкологии.