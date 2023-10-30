Медицинский кластер MRIYA RESORT & SPA организовал научный конгресс на тему: «Совершенствование методов санитарно-курортного лечения и оздоровления»

27 октября 2023 года Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute провел первое заседание научного конгресса на тему «Совершенствование методов санаторно-курортного лечения и оздоровления» на территории MRIYA Resort & SPA.

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Генеральный директор Mriya resort & SPA Самвел Саруханян выступил с приветственным словом перед представителями научного сообщества и обозначил ключевые векторы модернизации всего медицинского и превентивного направления, а также создания комплексного научного хаба на базе Mriya Life Institute.

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Ключевыми спикерами конгресса выступили: доктор биологических наук, директор департамента медицины и оздоровления Mriya Resort & SPA А.И.Труханов с докладом «Концепция здорового питания» и обозначил ключевую миссию: «Главная цель, к которой мы стремимся – увеличение продолжительности жизни, здоровой жизни и качества долголетия», а также доктора медицинских наук, профессоры и руководители коммерческих структур, которые обсудили организацию превентивных медицинских программ, функциональные продукты питания, эндоэкологический мониторинг микроэлементного состава организма, коррекцию дисбаланса в программах медицинской реабилитации и оздоровления, функциональные продукты питания из винограда в кардиологической практике, биомаркерах ускоренного старения и риска, рекреации и оздоровления современного человека.

В течение года планируется серия заседаний научного конгресса с участием лучших представителей индустрии с целью накопления и обмена опытом, а также создания научной базы для создания инновационных разработок.