Названы продукты, которые защищают от деменции и болезней сердца

Употребление продуктов с высоким содержанием полифенолов позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и деменции. Об этом сообщает издание The Conversation.

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«В прошлом веке ученые доказали, что полифенолы являются антиоксидантами», – говорится в сообщении.

Полифенолы – это группа химических соединений, которые есть в продуктах растительного происхождения и морских водорослях. Растения вырабатывают полифенолы, чтобы защититься от солнечного излучения и засухи. Их влияние на организм человека изучают уже почти сто лет. За это время исследователям удалось выяснить, что полифенолы обладают способностью оказывать противодействие вредным свободным радикалам, которые провоцируют развитие онкологии, диабета, атеросклероза, болезней сердца и сосудов.

Известно также, что полифенолы позволяют поддерживать здоровье кишечных микробов, борются с воспалительными процессами в организме и повышают чувствительность к инсулину.

Продукты переработки полифенолов кишечными бактериями способны проникать в мозг, способствуя снижению риска развития депрессий и болезни Альцгеймера.

Сейчас ученые планируют изучить несколько важных аспектов, связанных с употреблением полифенолов с пищей. Одним из ключевых вопросов является реакция людей на полифенолы, поскольку не у всех она одинаковая, сообщает «Газета.ru».