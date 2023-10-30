Доктор рассказала о заболеваниях, с которыми можно перепутать менопаузу

Менопауза проявляется самыми разными симптомами, которых официально насчитывается более 50. Эндокринолог Стелла Джордж рассказала изданию The Sun о заболеваниях, с которыми их можно перепутать.

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Гипертиреоз, как и менопауза, меняет гормональный фон. В таком случае щитовидная железа ускоряет обмен веществ и выработку гормонов, что может вызывать тревогу, раздражительность, усталость, бессонницу, чрезмерную потливость и диарею. Все эти состояния беспокоят в том числе женщин, которые столкнулись с климаксом.

Помимо этого, некоторые пациентки принимают отдельные из вышеперечисленных симптомов за проблемы с ментальным здоровьем: например, думают, что у них депрессия, рассказала врач.

А чрезмерная потливость, беспричинные потеря веса и усталость, которые также свойственны менопаузе, являются признаками развития рака, с которым некоторые путают естественные изменения гормонального фона.