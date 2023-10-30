К чему может привести недостаток кальция у женщин

Многие знают, что кальций важен для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Однако не все догадываются о том, что современное питание неспособно доставлять в организм достаточное количество кальция, и это чревато возникновением опасных заболеваний. О том, почему важно избегать дефицита кальция — в особенности, женщинам — и как это сделать, «Газете.Ru» рассказала профессор и кандидат медицинских наук Вера Балан.

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Зачем нам нужен кальций

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По статистике около 15% женщин в возрасте 30-40 лет имеют сниженную минеральную плотность костей. Аналогичную проблему находят и у 49% беременных женщин. И как правило, проблемы со здоровьем костей связаны с недостаточным уровнем кальция в организме. При этом кальций — это не только кости, но и зубы, волосы, ногти, а также поддержка других важнейших функций организма, причем на разных этапах жизни от роста плода в утробе матери до пожилого возраста.

«На любом этапе жизни кальций важен для организма. Это и этапы взросления и активного роста, и беременность, и кормление, и менопауза. Кальций является незаменимым макроэлементом, составляя основу костной ткани, участвует в формировании дентина и эмали зубов, является одним из компонентов системы свертывания крови, участвует в регуляции нервной и нервно-мышечной проводимости, входит в состав многочисленных кальций-содержащих соединений (белков, ферментов, витаминов, гормонов и прочих)», — рассказала Вера Балан, руководитель поликлинического отделения МОНИИАГ, врач высшей квалификационной категории по специальности акушерство и гинекология.

По ее словам, основной рост костной массы приходится на детство и подростковый возраст. Ее пик достигается к 25-30 годам, а затем к 40-50 годам костная масса обычно начинает уменьшаться примерно до 1% в год, поскольку резорбция (разрушение) костной ткани может начать преобладать над ее образованием. При этом у женщин этот

процесс происходит стремительнее, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период пери- и постменопаузы.

Так, с недостатком кальция в зрелом возрасте возникает риск развития остеопороза — хронического заболевания скелета, при котором уменьшается костная масса и нарушается структура костной ткани, из-за чего кости становятся хрупкими и склонными к переломам.

Причем если раньше считалось, что остеопороз угрожает только людям старше 50 лет, то согласно современным исследованиям, проблемы со здоровьем костей и дефицитом кальция в организме могут начаться гораздо раньше.

Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз занимает четвертое место среди хронических заболеваний по медицинской, экономической и социальной значимости после сердечно-сосудистых и онкологических патологий и сахарного диабета.

Вера Балан подчеркнула, что большую часть всех системных остеопорозов составляет первичный инволютивный остеопороз (около 85%), который делится на сенильный (II тип), который устанавливается преимущественно у лиц старше 70 лет, и на постменопаузальный (I тип). Потеря костной массы ускоряется в период менопаузы и в течение первых 5 лет менопаузы показатель минеральной плотности кости может снижаться до 5% в год.

Именно поэтому гинекологам нужно информировать всех пациенток в пременопаузе о рисках остеопороза, считает доктор медицинских наук.

Что касается беременности, в этот период у организма значительно повышается потребность макро- и микроэлементах. Традиционно считается, что кальций — это строительный материал для формирования скелета плода, который необходим для сохранения как остеогенеза самой беременной, так и дентина ее зубов. Однако биологические роли кальция при беременности гораздо шире.

«Кальций отвечает за регуляцию процессов клеточного апоптоза (профилактика пороков развития), свертывания крови (профилактика патологии гемостаза), мышечного сокращения (в том числе ритма сердца), нервно-мышечной проводимости, поддержания артериального давления — АД (профилактика преэклампсии), состояния иммунитета, кожи и ее придатков и др. Недостаточность кальция с магнием у беременной сопряжена с преэклампсией — основной причиной материнской смертности», — отметила Вера Балан.

Простая профилактика и лечение

Текущая проблема во многом связана с устойчивыми заблуждениями вокруг кальция. Так, 65% участников опроса Magram MR уверены, что кальций можно в достаточном объеме получать из еды.

Однако исследования показывают, что современное питание не способно обеспечить достаточное поступление кальция в организм.

Точно так же мы не можем усвоить из пищи необходимое количество витамина D, при дефиците которого ионы кальция не всасываются клетками стенки кишечника и выводятся из организма.

«Среди методов медикаментозной профилактики дефицита кальция и остеопороза наиболее безопасной и подходящей для широкого применения считается терапия солями кальция (например, карбонат кальция) и витамином D. В пременопаузе и постменопаузе это будет наиболее эффективно в сочетании с менопаузальной гормональной терапией или растительными средствами, содержащими фитоэстрогены. При этом сочетанное назначение кальция и витамина D более эффективно повышает минеральную плотность костей и снижает риск переломов, чем изолированное применение солей кальция», — подтвердила Вера Балан.

Так, для профилактики и даже лечения остеопороза рекомендуется использовать препараты кальция с витамином D, который нужен для его усвоения.

Совместное назначение кальция и витамина D более эффективно повышает минеральную плотность костей и снижает риск переломов, чем изолированное применение солей кальция. Причем для лечения стоит выбирать именно лекарственные средства с повышенным содержанием кальция — это 500-1000 мг кальция в суточной дозе. Стоит брать проверенные и уже давно представленные на рынке препараты.

«Гинеколог вполне может рекомендовать прием кальция с целью профилактики молодым пациенткам для поддержания костной массы, чтобы снизить риск переломов в будущем. Потому что остеопороз диагностируют и лечат, когда уже случился перелом, чаще это люди старшего возраста. Среди методов медикаментозной профилактики остеопороза наиболее безопасной и подходящей для широкого применения считается терапия солями кальция (например, карбонат кальция) и витамином D», — подчеркнула Балан.