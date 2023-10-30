Эксперт объяснил, почему опасно засиживаться в туалете со смартфоном

Привычка брать с собой в уборную телефон грозит не только тратой времени, но и проблемами со здоровьем. Какими именно, изданию Mirror рассказал британский гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

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По словам специалиста, из-за смартфона человек может засиживаться в туалете дольше, чем это на самом деле требуется. Из-за длительного нахождения в сидячей позе, особенно, если походы в уборную затягиваются регулярно, грозит развитием геморроя.

Но отказаться от телефона в данном случае стоит и по другой причине. Не все люди после каждого окончания процедуры протирают гаджет и удаляют с него бактерии, которые успели накопиться за время пребывания в уборной.

Из-за этого смартфон, которым мы все регулярно пользуемся, превращается в самый настоящий рассадник паразитов.