Эксперт объяснил, почему опасно засиживаться в туалете со смартфоном

Гастроэнтеролог Салхаба объяснил, почему опасно засиживаться в туалете со смартфоном
Привычка брать с собой в уборную телефон грозит не только тратой времени, но и проблемами со здоровьем. Какими именно, изданию Mirror рассказал британский гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.
По словам специалиста, из-за смартфона человек может засиживаться в туалете дольше, чем это на самом деле требуется. Из-за длительного нахождения в сидячей позе, особенно, если походы в уборную затягиваются регулярно, грозит развитием геморроя.
Но отказаться от телефона в данном случае стоит и по другой причине. Не все люди после каждого окончания процедуры протирают гаджет и удаляют с него бактерии, которые успели накопиться за время пребывания в уборной.
Из-за этого смартфон, которым мы все регулярно пользуемся, превращается в самый настоящий рассадник паразитов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему после 50 лет мужчины чаще встают в уборную ночью.