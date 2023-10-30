Типы доброкачественных образований, переживать о которых заранее не стоит

В России больше половины женщин сталкиваются с мастопатией — заболеванием молочных желёз, которое относится к доброкачественным новообразованиям. Об этом рассказала врач-гинеколог, эндокринолог, маммолог Марина Шарнина. Эксперта цитирует «Почему болит».

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«Если вы обнаружили в груди уплотнение, нужно записаться на приём к маммологу, а вот заранее начинать переживать не стоит. Доброкачественные новообразования в груди безопасны, но требуют консультации и наблюдения специалиста», — отметил доктор.

К другим доброкачественным заболеваниям относятся:

Фиброаденомы — новообразование часто появляется в период гормональных изменений — во время беременности или определённой терапии. Если нет болей и биопсия не выявляет атипичные клетки — образования не удаляют.

Киста — их удаляют лишь в исключительных случаях. Со временем они могут рассасываться самостоятельно. Точная диагностика и регулярное наблюдение раз в полгода позволят контролировать доброкачественность образования и не допустить его перерождение.