Названы признаки инсульта, требующие немедленного исследования

Существует три исследования для профилактики инсульта. Об этом рассказал заведующий неврологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Дмитрий Иванников . Его рекомендации опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«Раз в полгода-год необходимо проверять уровень глюкозы в крови с помощью анализа. Этот показатель должен быть меньше шести. Повышенный уровень глюкозы плохо сказывается на работе сосудов и мозга», – отметил врач.

По словам Иванникова, таким же образом следует следить и за уровнем холестерина в крови. Врач рекомендует вести дневник артериального давления и пульса. Результаты измерений нужно фиксировать каждый день утром и вечером. Если почувствовали недомогание, это тоже следует прописывать.