Онколог поделился, какие исследования помогают выявить рак

Большинство больных раком не имеют генетическую предрасположенность к нему, сообщает онколог Антон Елкин.

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В беседе с “Вечерней Москвой” он рассказал, что необходимо регулярно производить диагностику на предмет наличия опухоли.

Врач рекомендовал делать рентген органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза и колоноскопию. Также необходимо проверять состояние желудка с помощью гастроскопии, а женщинам периодически посещать маммолога для УЗИ молочных желез и гинеколога. Мужчины тоже должны следить за своим здоровьем и ходить на приемы к урологу, чтобы определить уровень простатического специфического антигена (ПСА).

Онколог уверен, что родственникам больных тоже нужно посещать врача на предмет выявления опухоли. Это поможет раньше обнаружить болезнь и своевременно начать лечение. Врач подчеркивает, что забота о состоянии здоровья может сохранить жизнь и онкология поддается лечению.

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