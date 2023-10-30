Ингалятор или небулайзер: что предпочесть
«Сезон простуд» уже начался, а значит, вопросы профилактики и лечения вирусных инфекций стали актуальными. Многим известны преимущества ингаляций в комплексе методов борьбы с болезнями, но не все знают, какой прибор выбрать для их проведения.
Телеканал «Доктор» рассказал о плюсах и минусах таких аппаратов как ингалятор и небулайзер.
Классический ингалятор имеет такой механизм работы: вода, в которую добавляются препараты, нагревается, испаряется – и человек дышит тёплым паром.
Тёплый пар снижает вязкость мокроты, она начинает легче отхаркиваться. Если в воду добавить эфирные масла – получится хороший рецепт для профилактики заболеваний в сезон ОРВИ.
Однако, есть риск обжечься горячим паром, поэтому за температурой в ингаляторе следует следить. При нагревании часть лекарственных веществ может разрушаться. При повышенной температуре тела горячая ингаляция противопоказана, она способна ухудшить состояние. Кроме того, ингаляция эффективна только для верхних дыхательных путей.
Небулайзер работает по-другому: устройство преобразует жидкость в мелкодисперсный аэрозоль, не нагревая её. Мелкие частички аэрозоля могут достигать даже альвеол лёгких. Небулайзер можно использовать с любыми лекарствами и применять при любом состоянии – температура не является противопоказанием. Однако, аппарат может работать слишком шумно и вызывать дискомфорт у самых маленьких детей. Также важно помнить о необходимости регулярной очистки прибора: в нём могут сохраняться вирусы и бактерии, поскольку нагревания не происходит.