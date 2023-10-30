Ингалятор или небулайзер: что предпочесть

«Сезон простуд» уже начался, а значит, вопросы профилактики и лечения вирусных инфекций стали актуальными. Многим известны преимущества ингаляций в комплексе методов борьбы с болезнями, но не все знают, какой прибор выбрать для их проведения.

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Телеканал «Доктор» рассказал о плюсах и минусах таких аппаратов как ингалятор и небулайзер.

Классический ингалятор имеет такой механизм работы: вода, в которую добавляются препараты, нагревается, испаряется – и человек дышит тёплым паром.

Тёплый пар снижает вязкость мокроты, она начинает легче отхаркиваться. Если в воду добавить эфирные масла – получится хороший рецепт для профилактики заболеваний в сезон ОРВИ.

Однако, есть риск обжечься горячим паром, поэтому за температурой в ингаляторе следует следить. При нагревании часть лекарственных веществ может разрушаться. При повышенной температуре тела горячая ингаляция противопоказана, она способна ухудшить состояние. Кроме того, ингаляция эффективна только для верхних дыхательных путей.