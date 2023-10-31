Невролог рассказал, какие факторы могут привести к инсульту

Бытовой стресс не является триггером для начала инсульта, однако затяжная депрессия или тревожные состояния могут привести к нему. Невролог Областной клинической больницы Владислав Севрюк рассказал «Клопс», на что нужно обратить внимание, чтобы предупредить сердечный приступ.

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Мы привыкли, что стресс является причиной возникновения многих заболеваний. Но невролог говорит, что следует разделять бытовое нервное напряжение и невротические расстройства. Тяжёлые формы стресса вполне могут стать причиной сердечного приступа.

«Мы рассматриваем уже аффективные нарушения, такие как депрессия или тревожное расстройство. Корректнее будет сказать, что стресс — это общий термин, он не соотносится с личностью в последнее время. Когда мы говорим про депрессию, про тревогу, людям понятнее. И эти расстройства могут быть факторами риска инсульта», — рассказывает Севрюк.

Причины инсульта

сахарный диабет;

ожирение;

нарушение свёртываемости крови (тромбофилия);

высокое артериальное давление;

варикозная болезнь;

мерцательная аритмия;

атеросклероз.

Факторы, приводящие к высокому риску приступа

алкоголь;

курение;

наркомания.

Кто болеет чаще?

Врач отметил, что самый пик заболеваемости приходится на 60-80 лет по причине того, что в этот промежуток хронические болезни переходят к стадии уже необратимых последствий.

«Например, гипертоническая болезнь. В 40 лет она выявляется при диспансеризации. И если какое-то неадекватное лечение или низкая приверженность пациента к терапии, то гипертоническая болезнь прогрессирует. Она имеет три стадии. Первая стадия, когда это незначительное нарушение, то есть повышение давления.



Вторая стадия — это значимые изменения в организме. И на третьей стадии уже происходит поражение сердца, почек, головного мозга. И как финал гипертонической болезни — случается инсульт.



Промежуток от выявления до достижения хронического заболевания уже тяжёлой стадии занимает 20 лет. Так и получается, что в среднем пик заболеваемости — это 60-80 лет», — объяснил Владислав.

Нет разницы между мужским и женским полом: в больницу поступает одинаковое количество пациентов. Севрюк также развеял миф касаемо того, что спортсмены в группе риска по инсульту. По его мнению, они обследуются более интенсивно и подробно, нежели в рамках обычной диспансеризации. Как правило, если спортсмен здоров, то и рисков для него не существует.

Перечень необходимой диагностики

Каждый год рекомендуется проходить медицинскую диагностику, чтобы предупредить риск инсультов. На обследовании надо сдать ряд анализов, который выявит у вас наличие или отсутствие гипертонии, ишемической болезни сердца или диабета.

Также стоит сдать следующие лабораторные исследования:

коагулограмму — исследование, которое выявляет изменения в сгущаемости крови;

гематологическую панель свёртывания крови;

протеин С;

гомоцистеин;

антитела к фосфолипидам.

«Если не обнаружилось ничего из перечисленного, это хорошо, но каждый год надо эти заболевания отслеживать. Чтобы понять, есть диабет или нет, мы сдаём глюкозу крови каждый год, лучше каждые полгода. Чтобы понять, есть ли гипертония, измеряем давление. Надо провериться на наследственную тромбофилию, то есть предрасположенность к тромбообразованию. Она многофакторная, там есть и нарушение метаболизма фолиевой кислоты, нарушение липидного обмена», — уточнил невролог.