Диетолог предупредила, чем может быть опасно ожирение

Диетолог предупредила, что ожирение может вызвать преждевременное старение и бесплодие
Диетолог Наталья Зубарева предупредила, что ожирение может вызвать преждевременное старение и бесплодие, а также стать фактором развития рака и других опасных заболеваний. Она подчеркивает, что лишний вес является одной из основных причин сердечно-сосудистых патологий, проблем с щитовидной железой и гипофизом, а также заболеваний печени и желчного пузыря.
Кроме того, ожирение негативно влияет на репродуктивную систему и может привести к бесплодию и преждевременному старению.
Чтобы уменьшить риск опасных заболеваний, Зубарева рекомендует начать худеть как можно скорее. По ее мнению, каждый может достичь стройной фигуры, если не откладывать это на потом.