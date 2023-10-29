Диетолог предупредила, чем может быть опасно ожирение

Диетолог Наталья Зубарева предупредила, что ожирение может вызвать преждевременное старение и бесплодие, а также стать фактором развития рака и других опасных заболеваний. Она подчеркивает, что лишний вес является одной из основных причин сердечно-сосудистых патологий, проблем с щитовидной железой и гипофизом, а также заболеваний печени и желчного пузыря.

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Кроме того, ожирение негативно влияет на репродуктивную систему и может привести к бесплодию и преждевременному старению.