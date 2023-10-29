Врач назвал допустимое число ОРВИ у человека в год

«ОРВИ особенно опасны для людей с различными иммунодефицитами. Когда иммунная система серьезно угнетается, например при ВИЧ или при прохождении лучевой терапии онкобольными, то любая, не только респираторная, инфекция чревата тяжелым течением и серьезными осложнениями. Также в зону риска попадают люди с тяжелым коморбидным фоном, при эндокринных заболеваниях, сосудистых патологиях и различных проблемах с легкими. В группе риска также оказываются пациенты с бронхиальной астмой или ХОБЛ», - пояснил специалист.