Запах гари может быть предвестником рака
В Сети можно найти немало рассказов о запахах — предвестниках онкологии от первого лица. К примеру, бывший спасатель, британец Алекс Савадж, признался в беседе с изданием The Sun, что однажды утром почувствовал запах жженой резины: 34-летний мужчина редко болел, занимался спортом и вел активный образ жизни и даже подумать не мог, что столкнется со смертельным диагнозом так рано.
«Я проснулся и почувствовал запах горящей резины. Я был уверен, что в доме начался пожар, но моя невеста Анна ничего не чувствовала», — вспомнил Савадж.
Врачи назначили пациенту МРТ. Исследование позволило диагностировать глиобластому — агрессивный вид рака мозга. Прогноз оказался неутешительным: живут с таким заболеванием, как правило, не дольше 14 месяцев. Аналогичный случай произошел у Ясмин Клэпп: девушка рассказала, как странные симптомы, например запах подгоревшего тоста, помогли диагностировать ей опухоль головного мозга четвертой стадии.
«Помню, как все началось. В 2016-м на работе коллега просто сказала мне, что я смотрю в никуда и что-то бормочу. Затем вдруг я почувствовала запах гари. Потом — дежавю, будто голоса людей вокруг я уже слышала», — объяснила девушка и сравнила то, что чувствовала, с запахом подгоревшего тоста.
К слову, исследование на этот счет показало, что лишь около 10% людей, страдающих от несуществующих запахов, сообщают о необычном симптоме врачу. К счастью, это явление не всегда связано с раком, но пренебрежительно к нему относиться нельзя. Если вам часто мерещится запах гари, обязательно обратитесь за медицинской помощью.