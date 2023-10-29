Запах гари может быть предвестником рака

«Помню, как все началось. В 2016-м на работе коллега просто сказала мне, что я смотрю в никуда и что-то бормочу. Затем вдруг я почувствовала запах гари. Потом — дежавю, будто голоса людей вокруг я уже слышала», — объяснила девушка и сравнила то, что чувствовала, с запахом подгоревшего тоста.