Разработан первый домашний препарат против болезни Альцгеймера

Неврологи создали эффективный домашний препарат, который помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщается на сайте компании Eisai.

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Препарат Лекемби – первое лекарство, способное замедлить развитие опасного недуга. В данный момент его следует вводить внутривенно в условиях больницы каждые две недели, из-за чего для многих препарат становится недоступен.

В новом исследовании специалисты сравнили результаты лечения 72 пациентов, получивших инъекции нового препарата для домашнего использования и 322 пациентов, которые получали препарат в больницах.

Частота побочных эффектов оказалась одинаковой у обеих групп пациентов. Ученые уверены, что новая форма Лекемби, поможет внедрить лекарство в массы и сделать его более доступным для пациентов.