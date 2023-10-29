Невролог: Простой тест поможет распознать инсульт и сразу обратиться за помощью
Инсульт - это поражение головного мозга, которое наступает при закупорке или разрыве сосудов. Он считается одним из самых распространенных в мире сердечно-сосудистых заболеваний, нередко приводящих к инвалидности и смерти. В России от инсульта страдает до 0,5 миллиона человек ежегодно.
Главное условие успешного лечения болезни - раннее обращение за специализированной помощью. Для этого важно знать о первых признаках заболевания и, заметив их у себя или близкого человека, немедленно вызывать "скорую". Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается каждый год 29 октября, врач-невролог, завотделением медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталия Глотова рассказала "Российской газете" о простом тесте - если запомнить признаки неблагополучия, можно легко сориентироваться и вовремя обратиться за помощью.
Раньше инсульт называли апоплексией - в переводе с латинского "удар". Фактически это и есть удар по сосудам мозга. Это слово - У-Д-А-Р - специалисты и использовали, чтобы людям, не имеющим медицинского образования, было проще запомнить основные признаки инсульта.
1. Первый признак на букву "У" - улыбка.
"Попросите пострадавшего улыбнуться, при инсульте человек не может улыбаться, уголок рта на пораженной стороне опущен", - пояснила Наталия Глотова.
2. "Д" - движение, точнее, нарушение движения.
"Если человек испытывает неловкость в одной половине тела, нужно попытаться вытянуть руки перед собой. Пораженная конечность непременно будет отставать от здоровой. Часто затруднена и ходьба - за счет пареза мышц ноги", - объясняет невролог.
3. "А" - артикуляция.
"Достоверный признак инсульта - нарушение речи. Если пострадавший говорит неразборчиво, невнятно или вовсе молчит, не отвечая на вопросы, - это повод для немедленного вызова бригады "скорой", - отмечает доктор Глотова.
4. "Р" - решение.
Это уже не признак заболевания, а совет побыстрее принять решение обратиться за медицинской помощью. Откладывать звонок в скорую помощь - это значит серьезно увеличить риск неблагоприятного исхода.
"Чувствительные, двигательные, речевые нарушения - это частые проявления инсульта. Но также его признаками могут быть нечеткое зрение (например, двоение предметов), головокружение, внезапное нарушение сознания, памяти, затруднение глотания. Для инсульта характерно внезапное начало на фоне относительного благополучия. Также типична ситуация, когда симптомы обнаруживаются сразу же после сна. Надо помнить - чем быстрее пациента доставят в специализированное отделение и начнут лечение, тем лучше прогноз по исходу заболевания", - подчеркнула эксперт.