Невролог: Простой тест поможет распознать инсульт и сразу обратиться за помощью

Инсульт - это поражение головного мозга, которое наступает при закупорке или разрыве сосудов. Он считается одним из самых распространенных в мире сердечно-сосудистых заболеваний, нередко приводящих к инвалидности и смерти. В России от инсульта страдает до 0,5 миллиона человек ежегодно.

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Главное условие успешного лечения болезни - раннее обращение за специализированной помощью. Для этого важно знать о первых признаках заболевания и, заметив их у себя или близкого человека, немедленно вызывать "скорую". Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается каждый год 29 октября, врач-невролог, завотделением медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталия Глотова рассказала "Российской газете" о простом тесте - если запомнить признаки неблагополучия, можно легко сориентироваться и вовремя обратиться за помощью.

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Раньше инсульт называли апоплексией - в переводе с латинского "удар". Фактически это и есть удар по сосудам мозга. Это слово - У-Д-А-Р - специалисты и использовали, чтобы людям, не имеющим медицинского образования, было проще запомнить основные признаки инсульта.

1. Первый признак на букву "У" - улыбка.

"Попросите пострадавшего улыбнуться, при инсульте человек не может улыбаться, уголок рта на пораженной стороне опущен", - пояснила Наталия Глотова.

2. "Д" - движение, точнее, нарушение движения.

"Если человек испытывает неловкость в одной половине тела, нужно попытаться вытянуть руки перед собой. Пораженная конечность непременно будет отставать от здоровой. Часто затруднена и ходьба - за счет пареза мышц ноги", - объясняет невролог.

3. "А" - артикуляция.

"Достоверный признак инсульта - нарушение речи. Если пострадавший говорит неразборчиво, невнятно или вовсе молчит, не отвечая на вопросы, - это повод для немедленного вызова бригады "скорой", - отмечает доктор Глотова.

4. "Р" - решение.

Это уже не признак заболевания, а совет побыстрее принять решение обратиться за медицинской помощью. Откладывать звонок в скорую помощь - это значит серьезно увеличить риск неблагоприятного исхода.