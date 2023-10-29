Врач Фисюк: на женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов. О бесплодии говорят, когда женщина при регулярной половой жизни не может забеременеть в течение года (если она младше 35 лет) или в течение полугода, если она старше. У бесплодия множество причин — от различных заболеваний до негативных факторов, рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

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Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.

Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.

болезни щитовидной железы,

диабет,

ожирение,

генетические заболевания или нарушения. Негативно повлиять на работу яичников могут и проблемы с другими органами, к примеру:

Плохо влияет на репродуктивную функцию нехватка витаминов и микроэлементов, а также воздействие радиации или химическое воздействие, включая вредные привычки.

Кроме того, бесплодие может быть связано с аномалиями развития половых органов.

Даже эмоциональный фон может сказываться на способности женщины к зачатию. Например, известно, что овуляцию и выработку яйцеклетки подавляют гормоны стресса.