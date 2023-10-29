Врач Фисюк: на женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов
Врач Фисюк: на женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов. О бесплодии говорят, когда женщина при регулярной половой жизни не может забеременеть в течение года (если она младше 35 лет) или в течение полугода, если она старше. У бесплодия множество причин — от различных заболеваний до негативных факторов, рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.
Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.
Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.
- болезни щитовидной железы,
- диабет,
- ожирение,
- генетические заболевания или нарушения.
Плохо влияет на репродуктивную функцию нехватка витаминов и микроэлементов, а также воздействие радиации или химическое воздействие, включая вредные привычки.
Кроме того, бесплодие может быть связано с аномалиями развития половых органов.
Даже эмоциональный фон может сказываться на способности женщины к зачатию. Например, известно, что овуляцию и выработку яйцеклетки подавляют гормоны стресса.
Хроническая депрессия также влияет на репродуктивную функцию. Как это происходит, рассказывала репродуктолог Анна Мгоян.