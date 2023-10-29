$93.22-0.3498.35-0.39

Врач Фисюк: на женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов

Врач Фисюк: на женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов. О бесплодии говорят, когда женщина при регулярной половой жизни не может забеременеть в течение года (если она младше 35 лет) или в течение полугода, если она старше. У бесплодия множество причин — от различных заболеваний до негативных факторов, рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

На женскую репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов
© Секрет Фирмы

Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.

Одна из причин бесплодия — сбой в работе яичников. Выявить эту проблему помогает исследование гормонального фона. При этом врач должен исключить нарушение проходимости труб или различные заболевания матки, отметила эксперт.

Негативно повлиять на работу яичников могут и проблемы с другими органами, к примеру:
  • болезни щитовидной железы,
  • диабет,
  • ожирение,
  • генетические заболевания или нарушения.

Плохо влияет на репродуктивную функцию нехватка витаминов и микроэлементов, а также воздействие радиации или химическое воздействие, включая вредные привычки.

Кроме того, бесплодие может быть связано с аномалиями развития половых органов.

Даже эмоциональный фон может сказываться на способности женщины к зачатию. Например, известно, что овуляцию и выработку яйцеклетки подавляют гормоны стресса.

Хроническая депрессия также влияет на репродуктивную функцию. Как это происходит, рассказывала репродуктолог Анна Мгоян.

Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости