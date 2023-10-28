В России растет заболеваемость гриппом и COVID-19

Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости — как респираторными заболеваниями, так и COVID-19. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа <...>. Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный, — уточнил министр.