В России растет заболеваемость гриппом и COVID-19
В некоторых регионах России участились случаи заболеваний гриппом и COVID-19, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею. По его словам, которые приводит ТАСС, гражданам сейчас необходимо пройти вакцинацию.
Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости — как респираторными заболеваниями, так и COVID-19. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа <...>. Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный, — уточнил министр.