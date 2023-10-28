Как предотвратить остеопороз

Женщины с 40 лет и мужчины после 50 лет должны внимательно следить за наличием кальция в организме.

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Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что остеопороз — это хрупкость костей, а кости — это не только кальций.

«Он тихий и добрый убийца, занявший четвертое место по количеству причин смерти среди пациентов» - сказал Онищенко.

По его словам, эта болезнь поражает 33,8% женщин и 26,9% мужчин старше 50 лет. Это происходит потому, что в зрелом возрасте кальций быстро вымывается из организма и восполнить его можно правильным питанием.

Именно поэтому в зрелом возрасте нужно следить за тем, что ты ешь.

В этом возрасте нужно получать до 1000 миллиграммов кальция каждый день. Поэтому, необходимо есть сыры, творог, молоко — в них содержится кальций.