Названы смертельно опасные заболевания, грозящие людям с ожирением

В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила, что лишний вес может спровоцировать развитие онкологии, бесплодия и преждевременного старения.

Взять себя в руки просто необходимо, ведь ожирение является одним из главных факторов развития многих тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистых патологий, дисфункций щитовидной железы и гипофиза, заболеваний печени и желчного пузыря, патологий в репродуктивной сфере, включающих бесплодие, онкологию и преждевременное старение. Все это последствия лишнего веса, — рассказала диетолог.

Однако, добавила Зубарева, каждый человек, страдающий от избыточного веса, способен вернуть себе легкость в теле и здоровье. Самое главное, по словам эксперта, начать процесс похудения и не откладывать его на потом.