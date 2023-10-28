Мясников рассказал об опасности одновременного приема алкоголя и антибиотиков

Есть лишь два класса антибиотиков, принимая которые, категорически запрещено пить. Подробности рассказал в новом выпуске программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

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«Вопрос лишь один: если дело дошло до антибиотиков, это значит, что вам и так плохо… Неужели в такой ситуации хочется пить спиртное?» – отмечает врач.

Речь идет о препаратах, в основу которых входит цефалоспорин и метронидазол. Тем, кто захочет рискнуть и выпить алкоголь, Мясников предрек ночь на унитазе.

Врач отметил, что другие антибиотики таких побочных действий не вызывают.