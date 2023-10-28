Мясников рассказал об опасности одновременного приема алкоголя и антибиотиков
Есть лишь два класса антибиотиков, принимая которые, категорически запрещено пить. Подробности рассказал в новом выпуске программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Вопрос лишь один: если дело дошло до антибиотиков, это значит, что вам и так плохо… Неужели в такой ситуации хочется пить спиртное?» – отмечает врач.
Речь идет о препаратах, в основу которых входит цефалоспорин и метронидазол. Тем, кто захочет рискнуть и выпить алкоголь, Мясников предрек ночь на унитазе.
Врач отметил, что другие антибиотики таких побочных действий не вызывают.
Напомним, даже безалкогольное пиво может быть опасно. Оно иногда содержит источники патогенных бактерий. Это выяснили ученые из Корнелльского университета, а исследование опубликовали в издании Journal of Food Protection. Не менее важными факторами ученые назвали температуру хранения и содержание алкоголя в напитке. Например, при температуре +4 градуса численность всех бактерий снижалась.