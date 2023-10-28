Названы инфекции, с которыми можно жить годами, не зная об этом

Примерно 40% людей могут быть носителями «вируса тупости». К такому выводу ещё в 2014 году пришли американские учёные, которые исследовали хлоровирус ATCV-1. Раньше наука считала, что эта зараза обитает только в водорослях, но оказалось, что она есть в ротоглотке многих людей. У носителей вируса хуже работает память, они менее внимательны, и у них слабо развито пространственное мышление. Какие ещё скрытые вирусы живут внутри нас?

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Токсоплазмоз, или «кошачий вирус»

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Мы все очень любим наших домашних кошек, но дело в том, что они иногда испражняются. Фекалии хвостатых содержат внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заразной токсоплазма становится не сразу, а через сутки после дефекации кошака. Если хозяин вовремя не почистит лоток, то есть риск заразиться, сообщил Maximonline.

Считается, что в мире токсоплазмозом заражены 1,5 млрд человек. В России этот скрытый вирус есть у 15–30% населения. Инфекция крайне опасна даже не для самого носителя, а для его ребёнка. Она может привести к гибели плода беременной женщины, выкидышу или ко всяким врождённым патологиям.

А ещё по какой-то причине среди шизофреников аномально много носителей Toxoplasma gondii.

Хлоровирус ATCV-1, или «вирус тупости»

Вирус встречается во всем мире в пресноводных водоёмах. Его естественными хозяевами всегда считались микроскопические водоросли. Но в 2014 учёные обнаружили вирус и в ротоглотке людей. Причём его нашли у 40 из 92 обследуемых.

Исследование показало, что у носителей скрытого вируса на 5–10% ухудшаются умственные способности: слабеет память, способность концентрироваться, сложно даются задачи на пространственное мышление. Эти выводы подтвердили эксперименты на людях и на мышах.

Лихорадка Западного Нила

Возбудитель этой инфекции — вирус Западного Нила. Передают его комары, иксодовые и аргасовые клещи. Человек заражается в основном от укуса комаров.

Нельзя сказать, что у всех носителей вируса Западного Нила заболевание протекает без симптомов. У некоторых людей подскакивает температура, иногда появляются высыпания на коже, а также тошнота, рвота, слабость в теле. Но в 80% случаев заражение никак себя не проявляет.

ВПЧ

Вирусом папилломы человека заражаются 80% мужчин и женщин, которые ведут половую жизнь. ВПЧ — тоже скрытый вирус, можно долго жить и даже не подозревать о его наличии. У молодых людей инфекция нередко проходит сама.

Опасность «полового» ВПЧ в том, что некоторые его типы могут спровоцировать рак шейки матки, рак полового члена и другие онкозаболевания.

«Женщинам обязательно раз в год нужно проходить цитологию шейки матки с ВПЧ-тестированием», — отмечала в беседе с «Секретом фирмы» акушер-гинеколог, хирург клиники Remedi Анна Добычина.