Врач: при артрите поднимать тяжести нужно на согнутых ногах

Врач Лориг: при артрите поднимать тяжести нужно на согнутых ногах. Это позволяет снизить нагрузку на спину. Лайфхак пригодится всем, чья работа связана с поднятием каких-либо предметов. Ещё при подъёме полезно держать груз ближе к телу, чтобы сократить нагрузку на руки и запястья. Медики рассказали, что ещё поможет людям с артритом избежать травм и болей на работе.

© Секрет Фирмы

Что такое артрит

Видео дня

Воспалительное заболевание суставов называют артритом. Воспаление может начаться по самым разным причинам. Сбой иммунитета вызывает ревматоидный артрит, износ сустава — остеоартрит, инфекция — инфекционный артрит. Существует ещё псориатический артрит, при котором воспаление начинается из-за псориаза. После острой кишечной или урогенитальной инфекции развивается реактивный артрит.

Полностью излечить возможно только травматический, инфекционный и в некоторых случаях реактивный артрит. Если воспаление возрастное или ревматоидное, то человеку приходиться учиться жить с этой патологией, в том числе ходить на работу.

Как работать с артритом

Главная проблема артрита — это боли в суставах. Боль возникает, если человек ходит, поднимает тяжести и даже просто сидит за столом. Но есть 7 простых лайфхаков, которые могут помочь большинству людей работать без чрезмерной боли.

1. Делайте перерывы. Если ваша работа связана с какими-либо повторяющимися движениями, не забывайте отдыхать, посоветовал доцент Калифорнийского университета Эндрю Луи. Иначе могут быть травмы, которые усилят боли.

2. Следите за позой. Суставы будут раздражаться меньше, если вы будете держать их, как говорят физиотерапевты, в нейтральном положении. Когда вы сидите на стуле, немного вытяните ноги вперёд и слегка согните колени. Кисти важно держать прямо, чтобы проходящие через них нервы не защемлялись. Голову тоже держите прямо.

3. Не сидите долго на одном месте. Слишком долгое пребывание на одном положении создаёт нагрузку на суставы. Старайтесь как можно чаще менять позу в течение рабочего дня, посоветовала завкафедрой физиотерапии и реабилитологии Калифорнийского университета Кимберли Топп. Если приходится много сидеть, делайте перерывы — встаньте, потянитесь и прогуляйтесь.

4. Поднимайте тяжести на согнутых ногах. Это поможет уменьшить нагрузку на спину, пояснила доктор медицинских наук, почётный профессор Медицинской школы Стэнфордского университета Кейт Лориг. Если есть возможность, попросите поднять тяжёлый предмет коллегу.

5. Не тащите, а катите. Если вы покупаете продукты в супермаркете, не таскайте их в корзинке — лучше положите в тележку. Используйте колеса везде, где возможно, потому что катить предметы всегда легче, чем носить.

6. Используйте эргономику. Есть множество инструментов и приспособлений, конструкция которых позволяет минимизировать нагрузку на суставы, особенно пальцы и руки:

удлинители дверных ручек;

держатели для книг;

эргономичные компьютерные клавиатуры;

эргономичные отвёртки, ножницы и другие инструменты.

7. Старайтесь снять стресс. Депрессия, тревожность и усталость могут усилить боль при артрите, отметила Кейт Лориг. Поэтому уделяете времени техникам релаксации, медитации и физическим упражнениям.