Число больных деменцией может вырасти на 40% к 2040 году

В настоящее время считается, что около 900 000 британцев страдают расстройством памяти. Но по оценкам ученых Университетского колледжа Лондона, в течение двух десятилетий эта цифра значительно вырастет, поскольку люди будут жить дольше.

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Так, ученые подсчитали, что если в настоящее время в Британии есть около 900 тысяч пациентов со старческой деменцией, то к 2040 году цифра достигнет 1,7 млн человек.

Таким образом, показатели вырастут на 40%, по прогнозам ученых.

Эксперты предупредили, что нагрузка на здравоохранение и социальную помощь может оказаться «значительно больше», чем предполагалось.

В статье, опубликованной в журнале Lancet Public Health, исследователи сообщили, что уровень заболеваемости снизился в период с 2002 по 2008 год, а затем снова увеличился с 2008 по 2016 год.

Они добавили:

«Если тенденция к росту заболеваемости сохранится наряду со старением населения, то, согласно прогнозам, число людей с деменцией в Англии и Уэльсе увеличится до 1,7 миллиона в 2040 году».

Чтобы рассчитать этот показатель, эксперты проанализировали девять наборов данных от людей старше 50 лет, проживающих в частных домохозяйствах в Англии в период с 2002 по 2019 год.

Ведущий автор доктор Юнтао Чен сказал:

«Шокирует мысль о том, что число людей, живущих с деменцией, к 2040 году может быть на 70 процентов выше, чем если бы заболеваемость деменцией продолжала снижаться.



Это не только окажет разрушительное воздействие на жизнь вовлеченных лиц, но также наложит значительное бремя на здравоохранение и социальную помощь, чем предсказывают текущие прогнозы».